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09:04, 16 октября 2024Наука и техника

Китай запустил спутник Gaofeng-12 05

Китай успешно запустил спутник ДЗЗ Gaofeng-12 05

Фото: Unsplash

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Gaofeng-12 05. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ракета Changzheng-4C (Long March-4C) с космическим аппаратом стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР. Спутник успешно достиг запланированной орбиты.

Gaofeng-12 05 предполагается использовать в сельском хозяйстве, городском планировании, проектировании дорожных сетей и оказании помощи при стихийных бедствиях.

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      Иван Потапов
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