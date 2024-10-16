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08:28, 16 октября 2024Экономика

Крупнейшей экономике Европы предрекли сокращение рабочих мест

Gesamtmetall: в течение пяти лет в ФРГ могут сократить до 300 тысяч рабочих мест

Фото: Unsplash

В течение ближайшие пяти лет в ФРГ могут сократить до 300 тысяч рабочих мест. Такое развитие событий предрекли в Союзе металлургической и электротехнической промышленности Германии Gesamtmetall, сообщает ТАСС

По словам президента организации Штефана Вольфа, в первую очередь процесс затронет металлургическую и электротехническую промышленность крупнейшей экономики Европы. При этом в стране уже сложилась нехватка кадров.

«В этом плане нам придется работать больше, несмотря на сокращение рабочих мест», — пояснил Вольф.

В начале 2024 года власти Германии приняли закон, облегчающий получение гражданства страны. По новым правилам, все граждане, прожившие в ФРГ несколько лет, работавшие и платившие в стране налоги, могут стать ее гражданами в упрощенном порядке. Для получения гражданства теперь достаточно прожить в стране пять лет вместо восьми, а в отдельных случаях — и вовсе за три года. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер рассчитывает, что мера вдохнет жизнь в местную экономику, которую с середины 2023 года вновь начали отождествлять с «больным человеком Европы».

В августе 2024-го вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Германия переживает слабый экономический рост с 2018 года. Это, по его мнению, имеет разные причины, включая нехватку квалифицированной рабочей силы. Германии нужно больше инвестиций, частных и государственных, добавил вице-канцлер.

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