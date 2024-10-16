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14:15, 16 октября 2024Ценности

Ксения Собчак показала внешность с черными волосами

Ведущая Ксения Собчак показала внешность с черными волосами в рамках фотосессии

Фото: @xenia_sobchak

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала измененную внешность на снимках. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах с черно-коричневыми волосами на голове, убранными в низкий хвост. Также она сделала макияж в темно-коричневой гамме. При этом она надела черную кожаную куртку и юбку в пол аналогичного цвета, в которую заправила голубую рубашку.

«Задумалась над тем, чтобы сменить имидж. Пока только на время и в рамках фотосессии. Как вам образ брюнетки»? — указала в подписи блогерша.

Ранее в октябре внешность Ксении Собчак на фото оценили в сети фразой «ваша старость нам не в радость».

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      Карина Черных
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