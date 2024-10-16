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09:13, 16 октября 2024Бывший СССР

Украинский министр рассказал о масштабной ремонтной кампании в энергетике

Галущенко: Украина провела самую масштабную ремонтную кампанию в энергетике

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украина провела самую масштабную ремонтную кампанию в энергетике в 2024 году. Об этом сообщил министр энергетики республики Герман Галущенко в интервью «Мы — Украина».

«Прошла ремонтная кампания, она самая масштабная, потому что разрушения, обстрелы (...) нанесли очень существенный вред как объектам генерации, так и объектам передачи», — рассказал Галущенко.

По его словам, после начала боевых действий Украина лишилась около девяти гигаватт генерации электроэнергии, что превышает объем потребления некоторых стран Европы.

Ранее бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий раскритиковал украинских чиновников, включая Галущенко, за ситуацию с энергетикой в стране, заявив, что если бы республика начала децентрализацию энергосистем, то сегодня ей не пришлось бы бороться за обеспечение энергоснабжения до наступления зимы.

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      Валентин Карант
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