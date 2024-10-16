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15:23, 16 октября 2024Бывший СССР

Минобороны России показало уничтожение польской САУ Krab ВСУ в Харьковской области

Минобороны России показало уничтожение польской САУ Krab ВСУ в районе Богуславки

Российские военные поразили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры уничтожения техники показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

Опубликованное Минобороны России видео было снято в районе населенного пункта Богуславка. На нем запечатлен момент удара по Krab с последующим возгоранием САУ. Для этого российские военные применили барражирующий боеприпас «Ланцет».

7 октября стало известно о поражении армией России склада ВСУ в Сумской области. Он располагался в районе населенного пункта Осоевка.

Ранее Минобороны России публиковало видео уничтожения американской гаубицы M777 в Сумской области. Для удара по украинской технике российские военные использовали беспилотный комплекс «Иноходец».

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      Екатерина Грищенко
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