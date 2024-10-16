Момент взрыва беспилотника в российском регионе сняли на видео

Момент взрыва беспилотника в Краснодарском крае сняли на видео

Момент атаки беспилотника в станице Марьянской Краснодарского края попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

На кадрах видно взрыв, который раздался на территории населенного пункта неподалеку от линии электропередачи.

Об атаке на станицу вечером 15 октября сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, которые привел губернатор, никто не пострадал. Было повреждено одно знание.

Утром 16 октября о попытке атаке беспилотника сообщил руководитель еще одного региона — глава Воронежской области Александр Гусев. Летательный аппарат был подавлен средствами противовоздушной обороны.