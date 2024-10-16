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20:21, 16 октября 2024Путешествия

Мужчина снял на видео одну особенность номера в отеле и напугал пользователей сети

Фото: Daniel Lugardo / Unsplash

Постоялец отеля снял на видео одну особенность своего номера и напугал пользователей сети. Запись он опубликовал на своей странице в TikTok, на что обратило внимание издание New York Post.

В ролике автор показал, что дверь в туалет закрывается на ключ с внешней стороны. Мужчина допустил, что кто-то может ворваться в номер и запереть его, пока он в уборной.

Подписчики разделили мнение туриста и заметили, что это небезопасно. «Новый страх разблокирован», «Ненавижу такое», «Какой ужас», — писали юзеры.

Ранее неизвестный напал на бортпроводницу Air India ночью во время ее сна в отеле Radisson в Лондоне недалеко от аэропорта Хитроу. Примерно в 1:30 ночи, когда стюардесса находилась у себя в номере, злоумышленник набросился на нее с вешалкой для одежды.

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      Марк Успенский
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