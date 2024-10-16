На Украине признали переход Островского под контроль ВС России

Переход села Островского Донецкой народной республики (ДНР) под контроль Армии России признали на Украине, следует из сообщения украинского аналитического проекта Deep State в Telegram.

Как отмечают украинские военные, слова которых передает издание «Страна.ua», контроль Островского создает угрозу соседнему населенному пункту Максимилиановке.

«Если с Островского враг подойдет к реке, то логистика может оборваться, а отходить потом куда-то надо будет, потому что это очень важный участок фронта», — передает издание слова военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной.

О взятии Островского Министерство обороны Российской Федерации сообщило 11 октября. В оборонном ведомстве сообщили, что в боях за населенный пункт участвовали бойцы группировки войск «Юг».