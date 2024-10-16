Назван неочевидный признак деменции

Express: раздражительность с утра назвали признаком деменции

Раздражительность с утра может быть признаком деменции. Об этом рассказало издание Express со ссылкой на исследования.

Издание сослалось на научный эксперимент, во время которого исследователи изучили состояние 110 человек старше 60 лет. Их разделили на три группы в зависимости от пиковых периодов возбуждения: в первой группе были люди, испытывающие эмоциональное возбуждение и раздражение утром, во второй — вечером, а в третьей — те, у кого не было подобных эмоциональных проявлений. Результаты показали, что утренняя раздражительность была более распространена у людей с деменцией.

Также эксперты назвали утреннее эмоциональное возбуждение одной из причин того, что люди с этим диагнозом испытывают чрезмерную сонливость в течение дня и с трудом могут хорошо выспаться ночью, часто просыпаясь рано утром.

Ранее невролог Фернандо Тестаи назвал фактор, повышающий риск слабоумия. Врач предупредил, что болезни сердца повышают риск деменции.