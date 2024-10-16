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10:52, 16 октября 2024Бывший СССР

Названы планы Запада по дальнейшему вооружению Украины

Кнутов: Запад переносит производство оружия на Украину

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Союзники Украины с Запада планируют перенести производство вооружения на территорию республики, сообщил военный эксперт Юрий Кнутов, слова которого передает РИА Новости.

«Запад очень старается перенести производство на Украину. Идея такая: привозить туда готовые комплекты для сборки — на подземные заводы. Такие уже там есть», — рассказал Кнутов.

Он добавил, что России необходимо наносить удары высокоточным оружием по производству вооружения, поскольку уничтожение военно-промышленной базы Украины сделает идею Запада переносить производства бесперспективной.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о ударе по цехам бронетанкового завода в Николаеве. Российской армии удалось поразить пять промышленных зданий предприятия и уничтожить 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков.

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