Парень уснул в наушниках и был вынужден обратиться к врачу

Пользователь Reddit рассказал на портале, что был вынужден обратиться к врачу после того, как уснул в беспроводных наушниках. Автор поста отметил, что из-за инцидента лишился отдыха в выходной день.

По словам парня, после двойной смены на работе у него возникла сильная мигрень. Он выпил обезболивающее и лег спать, при этом вставив наушники и включив документальный фильм в надежде, что это поможет ему быстрее уснуть.

«Где-то через полчаса, в полудреме, мне показалось, что я задыхаюсь из-за таблетки во рту, и я рефлекторно проглотил ее. Как только я сделал это, то открыл глаза и понял, что никакой таблетки не было», — добавил рассказчик. Он обнаружил, что один из его наушников лежит у него на груди, а другого нигде нет.

После безуспешных поисков второго наушника парень заподозрил, что мог проглотить его. Он попытался вызвать рвоту, однако не смог. «Спустя несколько часов и после нескольких недоверчивых докторов у меня на руках оказались красивые рентген-снимки моей брюшной полости и направление в реанимацию на тот случай, если батарея от наушника растворится в моем желудочном соке», — рассказал автор публикации.

«Желаю тебе скорейшего выхода наушника», «А наушник все еще работает?», «Включи музыку и пусть кто-то прислушается к звукам из твоего живота», — пошутили пользователи Reddit. Один из комментаторов также рассказал, что тоже любит засыпать в наушниках и однажды проснулся от того, что жевал один из них.

Позднее парень добавил, что наушник вышел естественным путем.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что обнаружил в своем саду странный металлический предмет и позвонил в полицию. По его словам, правоохранители также не смогли определить, что именно он нашел.

