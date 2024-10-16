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06:26, 16 октября 2024Силовые структуры

Подозреваемого в подрыве машины в Москве заподозрили в связях с Украиной

РИА: задержанный за подрыв машины Слободяник может владеть на Украине ДРФО

Фото: Unsplash

Подозреваемый в причастности к подрыву машины на юго-западе Москвы может платить налоги на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО (идентификационный номер физического лица, — прим. "Ленты.ру")», — заявил источник агентства.

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван автомобиль Tank. Внедорожник принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте машины. Мишачев заметил на капоте машины детскую пеленку и решил убрать ее, тогда и произошел взрыв.

Оказалось, что под пеленкой в пакете лежало самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате взрыва пострадали три человека, среди которых ребенок.

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      Варвара Кошечкина
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