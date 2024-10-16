Повар из Нижнего Новгорода погасил ипотеку после выигрыша в лотерею

Повар из Нижнего Новгорода выиграл миллион в лотерею и погасил ипотеку

Повар из Нижнего Новгорода выиграл миллион рублей в лотерею и погасил ипотеку. Его историю публикует местный портал ProGorod.

Россиянин Александр стал обладателем миллиона рублей, которые он направил на досрочное погашение ипотеки и обновление своего жилья, включая покупку новой мебели и ремонт. Кроме того, часть средств мужчина потратил на улучшение здоровья. Победитель сравнил свои эмоции от выигрыша с ощущениями от дегустации нового блюда — яркими и незабываемыми.

Отмечается, что через полгода нижегородец вновь выиграл в лотерею, на этот раз 214 тысяч рублей.

Ранее в октябре житель Красноярского края купил лотерейный билет за 25 рублей в мобильном приложении и выиграл в лотерею миллионы рублей. До этого сообщалось о другом победителе. Слесарь из Ярославля описал крупный выигрыш в лотерею фразой «все как в тумане».