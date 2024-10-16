Предложивший ввести налог на бездетность экономист пожаловался на травлю его детей

Экономист Зубец заявил о травле детей после предложения о налоге на бездетность

Предложивший ввести налог в 40 тысяч рублей на бездетность экономист Алексей Зубец заявил, что недовольные россияне и члены «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) устроили травлю его детей. Об этом Зубец рассказал «Ленте.ру».

«Неприятности начались еще три недели назад, когда речь зашла о необходимости увеличивать алименты и бороться за исполнение судебных решений об алиментах в пользу детей. Тогда на меня напало "Мужское государство", начали травить. Вторая волна травли — когда в продолжение темы алиментов я заявил о налоге на бездетность как о решении демографической проблемы», — рассказал экономист.

Ко «второй волне», по его словам, подключились и обычные россияне, недовольные предложением «заплатить за детей». В этот раз гневные сообщения, как утверждает экономист, начали писать и его детям.

«Понятно, что все это неприятно, но серьезного ущерба эта травля мне не нанесла. Больше всего испугались дети, к которым начали докапываться. Для них это первый пример системной травли», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее Зубец предложил вводить налог на бездетность для россиян старше 35 лет. По его мнению, каждая бездетная семья в России должна платить 40 тысяч рублей.