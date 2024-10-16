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14:48, 16 октября 2024Ценности

Раскрыта причина обмана о разводе Канье Уэста с женой

Фото: Alessandro Levati / Getty Images for Marni Srl

Анонимные инсайдеры раскрыли причину обмана о разводе американского рэпера Канье Уэста с его женой, австралийским дизайнером Бьянкой Цензори. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

По их словам, звезды специально распространили слух о разладе в отношениях, чтобы отвлечь общественность от новостей о судебном иске против Уэста от его бывшей помощницы Лорен Пишотты. Женщина утверждала, что артист на вечеринке, устроенной рэпером P.Diddy, накачал ее наркотиками и изнасиловал.

«Канье обеспокоен тем, что новый судебный процесс может опустить его до уровня P.Diddy, и он уже обсудил это со своими юристами», — рассказали собеседники портала.

8 октября появились первые сообщения о разводе Канье Уэста с Бьянкой Цензори. Семья дизайнера не одобряла выбор дочери, а друзья считали, что рядом с музыкантом она лишилась собственного мнения и утратила свободу воли.

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      Мария Винар
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