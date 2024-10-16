Расправившегося с собаками бросившей его девушки россиянина отправили в СИЗО

В Петербурге арестовали россиянина, расправившегося с собаками бывшей девушки

В Санкт-Петербурге избившего бывшую возлюбленную напильником и расправившегося с ее собаками отправили в СИЗО. Об этом в среду, 16 октября, в своем Telegram-канале сообщает «Фонтанка».

По данным издания, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью и жестоком обращении с животными. Конфликт возник после того, как девушка молодого человека сообщила ему о разрыве отношений.

Впав в ярость, он схватил попавшийся под руку напильник и принялся избивать им девушку, после чего стал расправляться над ее домашними питомцами. Сначала он задушил и выбросил в мусоропровод чихуахуа, а затем взялся за дворнягу — несколько раз ударил ее по голове все тем же напильником и сбросил в колодец у детской городской больницы.