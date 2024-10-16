Россиянам объяснили суть изменений предоставления медпомощи по ОМС

Депутат Фролова: изменения в медпомощи по ОМС расширят профилактику заболеваний

Изменения в программе государственных гарантий оказания медицинской помощи гражданам позволят большему количеству россиян проверить состояние своего здоровья, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, что нововведения связаны с профилактикой заболеваний.

Нововведения соответствуют тенденциям системы здравоохранения

Теперь власти предлагают регламентировать объемы помощи, которую учреждения здравоохранения могут оказывать по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). По словам депутата, основная задача сейчас состоит в том, чтобы люди стали больше обращаться в медучреждения с целью профилактики заболеваний, а не лечения уже имеющихся заболеваний.

«Проектом впервые установлен объем медицинской помощи для центров здоровья. Предусматривается охват профилактическим посещением центра здоровья практически пяти процентов работающего населения. Это прилично очень. Данное новшество в принципе-то и следует общей тенденции здравоохранения сегодня. Это вектор на профилактику всех неинфекционных заболеваний у работающего населения», — сказала депутат.

Тенденция Минздрава и вообще самой системы здравоохранения в настоящее время — это профилактика заболеваний работающего населения, чтобы снизить инвалидизацию, чтобы люди с профилактической целью больше шли, чтобы их не только представители страховых компаний приглашали на диспансеризацию и на профосмотр, предположим, а чтобы и центры здоровья и этим занимались. Для этого им ввели нормативы этих объемов, чтобы они этим занимались Тамара Фролова депутат Госдумы

Также Фролова отметила, что нововведения позволят изменить систему оплаты медицинских сотрудников и сделают ее более стабильной.

«Сейчас сама система и оплата медицинских услуг и зарабатывание денег медицинскими организациями на сегодняшний день сводится в основном к тому, что люди медицинские работники свой фонд оплаты труда свой, вообще доход учреждения, формируют из того, сколько они пролечат больных», — добавила она.

Профилактика заболеваний станет доступнее

По словам депутата, изменения призваны повысить доступность этих видов медицинских услуг для пациентов. При этом обычная медицинская помощь в поликлиниках и больницах в случае болезни остается неизменной, отметила она.

Диспансеризация как была, так и остается, профосмотр как был, так и остается. Новшество в том, что устанавливаются объемы медицинской помощи для центров здоровья. Это очень правильно, а все остальное тоже есть — как было, так и есть Тамара Фролова депутат Госдумы

«Все профилактические мероприятия, профосмотры и диспансеризация, тоже у нас существуют. С профосмотром и диспансеризацией работают территориальные поликлиники, они уже проводят обследование, в том числе работающего населения. Есть определенный механизм, он уже отработанный. Представители страховых компаний приглашают [пациентов], прописан механизм, какой возрастной контингент подходит, какие категории. Все это уже сейчас есть, просто ко всему этому добавляется еще плюсом [объемы помощи в центрах здоровья]», — объяснила она.

Таким образом для центров здоровья будет установлен план по минимальному количеству обследований пациентов. Только через эти учреждения должны будут проходить пять процентов работающего населения страны, чтобы проверить состояние организма. Это позволит выявлять некоторые заболевания на ранних стадиях и вовремя начать лечение.

Министерство здравоохранения предложило изменить госгарантии оказания медицинской помощи россиянам, говорится в проекте соответствующей госпрограммы, размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство впервые предложило регламентировать объемы медицинской помощи. Также власти хотят расширить перечень операций, проводимых по полису ОМС. В обновленный список попали замена нейростимуляторов и помп, коррекция нарушения сердечных ритмов и другие вмешательства. Кроме того, Минздрав предлагает увеличить помощь больным гепатитом С, онкологическими заболеваниями и другими проблемами со здоровьем.