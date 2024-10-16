Россиянин поехал в отпуск в Турцию и оказался в больнице с пулей в спине

Ura.ru: российский турист оказался в больнице из-за разборок на улице Стамбула

Россиянин поехал в отпуск в Турцию и оказался в больнице с пулей в спине. Подробности сообщил портал Ura.ru.

Житель Екатеринбурга Георгий Ш. отдыхал в Стамбуле с женой. Когда 5 октября пара гуляла в центре города, между местными жителями на улице вспыхнул конфликт. Во время разборок турист тяжело пострадал, его супруга успела укрыться.

Отмечается, что Георгий работает в компании по продаже металла. Сейчас он находится в больнице на родине в стабильном состоянии.

«В стамбульской клинике ему пулю решили не доставать, она застряла в пояснице (позвоночник чудом не пострадал). Операцию в итоге провели у нас, в Екатеринбурге», — добавил собеседник портала.

Ранее путешественник, объездивший почти все страны мира, раскрыл самые опасные места. В их числе он назвал Афганистан, Гаити и Папуа — Новую Гвинею.

