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12:31, 16 октября 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов

В Свердловской области суд приговорил мужчину к 8 месяцам за неуплату алиментов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Свердловской области суд приговорил местного жителя к восьми месяцам колонии общего режима за неуплату алиментов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»). На суде он раскаялся в содеянном. Ранее осужденного уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов.

В 2015 году фигуранта обязали каждый месяц выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/6 доли официального заработка, однако мужчина продолжил работать неофициально и в Ивдельский центр занятости не обратился, поэтому никаких денег на содержание родного ребенка мужчина не платил.

В 2023 году за это его привлекли к административной ответственности, но и наказание не заставило мужчину погасить долг перед ребенком и начать выполнять свои родительские обязанности. В результате долг осужденного достиг суммы более 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Пермского края задолжала алименты дочери и решила прорыть подземный ход в дом, чтобы прятаться там от приставов.

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      Варвара Митина
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