Российские войска взяли под контроль село в ДНР близ стратегического для ВСУ города

МО России: подразделения группы «Центр» взяли под контроль Красный Яр в ДНР

Российские войска взяли под контроль село близ Покровска в Донецкой народной республике, города, имеющего стратегическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сообщения Министерства обороны России.

По заявлению оборонного ведомства, речь идет о населенном пункте Красный Яр. В боях за поселок принимали участие подразделения группы войск «Центр». Уточняется, что на этом направлении ВСУ потеряли до 465 бойцов, а также несколько единиц военной техники.

Кроме того, сегодня, 16 октября, Армия России взяла под контроль населенный пункт Невское в Луганской народной республике.

Как сообщал «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Живов, стратегическое значение Покровска заключается в том, что город является крупным военным узлом, через который осуществляется снабжение фронта, подъезжают добровольцы, передается артиллерийское снаряжение.