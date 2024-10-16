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11:22, 16 октября 2024Силовые структуры

Российского полицейского заподозрили в торговле психотропами

Оперуполномоченного из Дагестана заподозрили в торговле психотропами

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Оперуполномоченного из Дагестана заподозрили в торговле запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина вместе с подельником торговал психотропами в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ.

Полицейский служит в органах внутренних дел с 2011 года. Последние два года он занимает должность в уголовном розыске Кизляра.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае заподозрили братьев-мигрантов в незаконном обороте прекурсоров наркотиков.

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      Олеся Мицкевич
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