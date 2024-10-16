Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:14, 16 октября 2024Путешествия

Рыбак на гидроцикле бросился на помощь тонувшему россиянину в Гоа и попал на видео

Рыбак на гидроцикле бросился на помощь тонувшему российскому туристу на популярном индийском курорте Гоа и вытащил его из воды. Спасательная операция попала на видео, которое было опубликовано в YouTube, на него обратило внимание издание NDTV.

По данным источника, местный житель Франсис Фернандес по прозвищу Пеле заметил 60-летнего россиянина, который безуспешно пытался добраться до берега на пляже Бенаулим, и поспешил к нему на своем гидроцикле. Спутница мужчины, с которой он отправился купаться, доплыла до суши самостоятельно.

«Я смог спасти его в нужный момент. Я посадил его на гидроцикл и вернул на берег», — рассказал о произошедшем Пеле. Герой ролика также признался паре россиян, что уважает туристов, так как они его «хлеб насущный».

В сентябре в Краснодарском крае спасли туриста, который уснул во время катания на сапборде и был унесен в открытое море. Мужчину удалось обнаружить в десяти километрах от берега.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц заявил о необходимости обсудить с Путиным Украину

      В Верховной Раде раскритиковали «план победы» Зеленского

      В российском городе новый лифт сорвался с женщиной внутри

      В Великобритании рассказали о разочаровании Зеленского поездкой в Европу

      Жена тряпичной куклы рассказала о похищении их тряпичного ребенка

      Кошки дали роботам зрение

      Карди Би отпраздновала 32-летие в платье времен работы в стриптиз-клубе

      Обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армии Иван Попов потребовал отвода судьи

      Очевидица сообщила о расправах ВСУ над жителями Курской области «из спортивного интереса»

      Предсказана реакция Запада на «план победы» Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше