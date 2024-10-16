Рыбак на гидроцикле бросился на помощь тонувшему россиянину в Гоа и попал на видео

Рыбак на гидроцикле бросился на помощь тонувшему российскому туристу на популярном индийском курорте Гоа и вытащил его из воды. Спасательная операция попала на видео, которое было опубликовано в YouTube, на него обратило внимание издание NDTV.

По данным источника, местный житель Франсис Фернандес по прозвищу Пеле заметил 60-летнего россиянина, который безуспешно пытался добраться до берега на пляже Бенаулим, и поспешил к нему на своем гидроцикле. Спутница мужчины, с которой он отправился купаться, доплыла до суши самостоятельно.

«Я смог спасти его в нужный момент. Я посадил его на гидроцикл и вернул на берег», — рассказал о произошедшем Пеле. Герой ролика также признался паре россиян, что уважает туристов, так как они его «хлеб насущный».

В сентябре в Краснодарском крае спасли туриста, который уснул во время катания на сапборде и был унесен в открытое море. Мужчину удалось обнаружить в десяти километрах от берега.

