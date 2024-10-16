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12:13, 16 октября 2024Бывший СССР

СБУ задержала отрицавшего государственность Украины чиновника «Укрэнерго»

СБУ задержала чиновника «Укрэнерго», отрицавшего государственность Украины

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала чиновника «Укрэнерго» отвечавшего за охрану стратегически важных объектов по обвинению в ведении подрывной деятельности. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

По материалам дела, чиновник при разговорах с коллегами и знакомыми якобы поддерживал специальную военную операцию России, в частности поддерживая воздушные атаки на инфраструктуру Украины. Также сообщается, что во время телефонных звонков своим приятелям фигурант «сливал» информацию о последствиях ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам.

Помимо этого, его обвиняют в «восхвалении кремлевского режима» и том, что он ставил под сомнение существование Украины как государства. Госслужащему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. СБУ добавила, что продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления чиновника, в частности в отношении несанкционированного распространения сведений, составляющих государственную тайну.

Ранее СБУ задержала ректора частного вуза в Закарпатье, который помогал студентам избежать мобилизации. Услуги были предоставлены 225 студентам, их отсрочки были отменены.

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      Илья Таксюр
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