СБУ задержала отрицавшего государственность Украины чиновника «Укрэнерго»

СБУ задержала чиновника «Укрэнерго», отрицавшего государственность Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала чиновника «Укрэнерго» отвечавшего за охрану стратегически важных объектов по обвинению в ведении подрывной деятельности. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

По материалам дела, чиновник при разговорах с коллегами и знакомыми якобы поддерживал специальную военную операцию России, в частности поддерживая воздушные атаки на инфраструктуру Украины. Также сообщается, что во время телефонных звонков своим приятелям фигурант «сливал» информацию о последствиях ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам.

Помимо этого, его обвиняют в «восхвалении кремлевского режима» и том, что он ставил под сомнение существование Украины как государства. Госслужащему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. СБУ добавила, что продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления чиновника, в частности в отношении несанкционированного распространения сведений, составляющих государственную тайну.

Ранее СБУ задержала ректора частного вуза в Закарпатье, который помогал студентам избежать мобилизации. Услуги были предоставлены 225 студентам, их отсрочки были отменены.