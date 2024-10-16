Спасенного после двух месяцев в море россиянина обеспечили необходимыми лекарствами

Министру здравоохранения Колымы доложили о состоянии спасенного Пичугина

Михаила Пичугина, которого удалось спасти после того, как он провел два месяца в Охотском море, удалось обеспечить необходимыми лекарствами. Об этом доложил министру здравоохранения Колымы Александру Витько главврач областной больницы Юрий Леднев, наблюдающий россиянина, передает РЕН ТВ.

Леднев отметил, что пострадавшего проконсультировали квалифицированные специалисты. «Мы также отрабатываем с правоохранительными органами все необходимые ситуации», — разъяснил врач. Состояние Пичугина оценивается как удовлетворительное.

Министр Витько пожелал выжившему туристу скорейшего выздоровления. Кроме того, он выразил соболезнования семье, которая потеряла близких во время лодочной прогулки в открытом море.

До этого матрос рыболовецкого судна «Ангел» Василий Солнцев рассказал, что дрейфовавшего 67 дней лодку Пичугина сначала приняли за буй.

15 октября лодку с Пичугиным, который единственный из трех человек на борту остался живым, заметили рыбаки в Охотском море. Мужчина вместе с братом и племянником в начале августа отправились на Шантарские острова посмотреть горбатых китов.