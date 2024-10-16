Туристка упала с 15-метровой высоты после пьяной вечеринки на курорте и выжила

Туристка упала с 15-метровой высоты после вечеринки на Майорке и выжила

Британская туристка упала с 15-метровой высоты после вечеринки на испанском острове Майорка и выжила. Подробностями истории поделилось издание The US Sun.

34-летняя путешественница села на край возвышения на набережной, чтобы отдохнуть после поездки на такси. По данным источника, британка возвращалась с вечеринки на популярном курорте Магалуф, была пьяна и не удержала равновесие.

Упавшую женщину спасли полицейские и пожарные, у которых возникли трудности с доступом к ней из-за рельефа местности. Ее отвезли в частную больницу в городе Пальма. Подробности о состоянии туристки портал не сообщает.

Ранее еще одна туристка упала с лестницы дома, арендованного на Airbnb во время поездки в Ирландию, и не выжила. Ночью женщина проснулась от плача ребенка, пошла проверить, все ли в порядке, и сорвалась со ступенек.

