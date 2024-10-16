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06:15, 16 октября 2024Мир

В Австралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров

В Австралии закрыли пляж из-за черных шаров неизвестного происхождения

Фото: Pixabay

Городской пляж на восточном побережье Австралии Сиднея закрыли после обнаружения на берегу сотен небольших черных шаров неизвестного происхождения, сообщает ТАСС со ссылкой на муниципалитет городского района Рэндвик.

По словам сотрудников муниципалитета, один из самых популярных пляжей мегаполиса Куджи будет оставаться закрытым до тех пор, пока службы не смогут найти и собрать все выброшенные на берег черные шары неизвестного происхождения.

«Любителям пляжного отдыха рекомендовано не посещать Куджи и не прикасаться к обнаруженным там предметам», — говорится в сообщении.

Сейчас о природе таинственных шаров ничего не известно. Специалисты собрали часть из них и отправили для изучения. В муниципалитете рассказали агентству, что больше всего находки похожи на шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой.

Ранее жительница Австралии сделала необычную находку во время прогулки по пляжу в городке Ледж-Пойнт, штат Западная Австралия. Она удивилась, когда обнаружила, что из песка торчат длинные толстые нити белого цвета, напоминающие щупальца.

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      Марина Совина
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