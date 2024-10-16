В банковской системе России образовался финансовый «тромб»

Финансист Вешаев: бизнес начал копить, так как не уверен в завтрашнем дне

В последнем месяце лета ставки по долгосрочным корпоративным кредитам в российских банках увеличились больше, чем по розничным. Об этом сообщила «Российская газета».

По ее данным, в среднем банки предлагали предпринимателям 19,8 процента на сроки свыше одного года, а физическим лицам — 16,9 процента. А при размещении средств бизнеса от полугода до года ставка составляла 20,6 процента.

Как заявила директор подразделения «Малый и средний бизнес» банка «ДОМ.РФ» Анна Корнелюк, на депозиты для бизнеса сейчас повышенный спрос. Количество клиентов малого и среднего предпринимательства за 2024 год выросло на 40 процентов.

Однако, как заметил эксперт по финансам МГО «Опора России», гендиректор FinHelp Павел Вешаев, наблюдаемая тенденция свидетельствует не о том, что у бизнеса много денег и он копит их на депозитах пользуясь высокими ставками, а о том, что образовался финансовый «тромб». Иными словами, предприниматели отнесли деньги в банки, так как не могут пустить их в оборот. Одна из причин этого — санкционное давление и проблемы с проведением платежей.

«Феномен «денежного затоваривания» на банковских депозитах — это признак неуверенности бизнеса в завтрашнем дне», — сказал Вешаев.

Как полагает замдиректора Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин, подобное накопительство, говорит о настороженности бизнеса, который намерен копить до тех пор, как Банк России не начнет смягчать денежно-кредитную политику.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что два самых выгодных способа вложения денег для массового инвестора — это фонды денежного рынка и краткосрочные банковские депозиты.