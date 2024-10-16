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23:32, 16 октября 2024Россия

В Дагестане построят самую высокую в России мечеть

В дагестанском Дербенте построят самую высокую в России мечеть высотой 88 метров

Фото: Christoph Hardt / IMAGO / Global Look Press

В дагестанском городе Дербент построят самую высокую в России мечеть — высота ее минаретов составит 88 метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация главы республики Дагестан Сергея Меликова.

«Масштабный проект представляет собой комплекс зданий мечети, храма и синагоги, объединенных единым парковым пространством. Высота минаретов даст зданию статус самой высокой мечети в стране», — указано в сообщении.

Отмечается, что площадь территории комплекса составит 35 гектаров, из которых 2,7 гектара будут выделены под мечеть. Также на территории комплекса будут размещены конференц-залы, музеи и библиотека.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге построят мусульманский центр в честь участников спецоперации. «В Екатеринбурге у нас огромное, большое количество мусульман и всего две-три мечети», — сказал на церемонии закладки первого камня глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

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      Артём Верейкин
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