Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:22, 16 октября 2024Россия

В Госдуме назвали оставшееся российским войскам до Купянска расстояние

Депутат Водолацкий: ВС России осталось дойти до Купянска шесть километров

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России осталось дойти до Купянска шесть километров. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, его слова приводит РИА Новости.

«До Купянска нам осталось шесть километров», — сказал парламентарий.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

16 октября глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что власти Украины начали эвакуацию администрации, силовиков и населения из Купянска на фоне наступления Вооруженных сил России.

Купянск — административный центр Купянского района, он находится в 116 километрах от Харькова. До начала военных действий там проживало около 26 тысяч граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Настолько масштабных потерь не было давно». В ДНР пропала бригада ВСУ. Родственники бойцов вышли на митинг

      Черчесова наказали за шутку про казахский язык

      Врачи спасли Витаса от слепоты

      Семья нашла в морозильной камере приготовленное 84 года назад печенье с запиской

      Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

      Захарова назвала последствие «плана победы» Зеленского для России и НАТО

      Россиянин без прав ездил на Mercedes в форме сотрудника ДПС и попался полиции

      Врач порекомендовала несколько осенних суперфудов

      Раскрыты схемы провоза алкоголя россиянами на любимый курорт богачей

      Наемника из США осудят в России за участие в боевых действиях на стороне Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше