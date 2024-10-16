В Госдуме назвали оставшееся российским войскам до Купянска расстояние

Вооруженным силам (ВС) России осталось дойти до Купянска шесть километров. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, его слова приводит РИА Новости.
«До Купянска нам осталось шесть километров», — сказал парламентарий.
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16 октября глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что власти Украины начали эвакуацию администрации, силовиков и населения из Купянска на фоне наступления Вооруженных сил России.
Купянск — административный центр Купянского района, он находится в 116 километрах от Харькова. До начала военных действий там проживало около 26 тысяч граждан.