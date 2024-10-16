В Кремле высказались о здоровье Путина на фоне сообщений об обследованиях в ЦКБ

У президента России Владимира Путина нет проблем со здоровьем, глава государства посещал врачей в рамках диспансеризации. Так на вопрос журналистов о состоянии здоровья российского лидера на фоне посещения им Центральной клинической больницы (ЦКБ) ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Конечно. Имеется в виду обычная диспансеризация», — ответил на вопрос журналистов Песков.
Ранее во время совещания с членами правительства Владимир Путин заявил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, что регулярно посещает ЦКБ для проведения обследований, и сотрудники больницы рекомендовали ему именно российские вакцины.