В МВД сообщили о восстановлении работы сайтов ведомства

Представитель МВД РФ Волк сообщила о восстановлении работы сайтов ведомства

Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила о восстановлении работы сайтов ведомства, которая оказалась прервана из-за обрыва линии связи.

«Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена», — заявила она.

Интернет-страницы МВД России, его главков и ГИБДД оказались недоступными вечером 15 октября. Официальные сайты ведомства и его сервисы перестали загружаются в браузере. Подключение через VPN-сервисы не приносили результатов.

Ранее онлайн-сервисы ВГТРК столкнулись с проблемами в вещании. Эфиры телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», а также входящих в холдинг радиостанций оказались недоступны на их сайтах. Позже в пресс-службе ВГТРК прокомментировали случившееся и объяснили беспрецедентной хакерской атакой.