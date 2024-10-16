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21:34, 16 октября 2024Бывший СССР

В новый пакет военной помощи Украине вошло дальнобойное вооружение

Зеленский: в новый пакет помощи США вошли системы ПВО и дальнобойное вооружение

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

В новый пакет американской помощи Украине вошли новые системы противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойное вооружение. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram по итогам телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом.

Он отметил, что Вашингтон предоставил Киеву пакет военной помощи на 425 миллионов долларов. Зеленский отметил, что предложил президенту США рассмотреть возможность развития совместного производства оружия. Кроме того, лидеры страны обсудили важность дополнительных тренировок для украинских воинов.

Зеленский также выразил благодарность Соединенным Штатам за непоколебимую поддержку Украины. «Спасибо США за готовность помочь Украине укрепить позиции, чтобы принудить Россию к добропорядочной дипломатии», — заявил он.

Ранее сообщалось, что США передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитные перехватчики, тактические системы противовоздушной обороны, дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, а также «сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты».

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      Марина Совина
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