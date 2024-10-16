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18:29, 16 октября 2024Бывший СССР

В Раде посчитали презентацию «плана победы» сигналом о проблемах на фронте

Геращенко: выступление Зеленского в Раде является сигналом о проблемах на фронте

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Презентация «плана победы» в Верховной Раде президентом Украины Владимиром Зеленским является сигналом о проблемах на фронте. Так выступление украинского лидера в своем Telegram-канале оценила депутат украинского парламента Ирина Геращенко.

«Интересно, почему именно сейчас президент пришел в парламент? Для меня это сигнал серьезности ситуации на фронте, в экономике, между строк — изменение конъюнктуры в мире. И власть это понимает», — написала она.

Депутат подчеркнула, что украинские власти уже не говорят о возвращении границ 1991 года и понимают, что сейчас Киеву важно сохранить государственность.

В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» Верховной Раде. Его первый пункт — приглашение в НАТО в ближайшее время. Второй пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России. Всего в плане пять основных пунктов.

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      Александр Курбатов
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