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19:53, 16 октября 2024Россия

В России высказались о протестах родственников украинских военнослужащих

Сенатор Джабаров допустил рост недовольства родственников украинских военных
СюжетПротесты в России

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Недовольство родственников украинских военнослужащих будет нарастать, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о протестах в Киеве близких пропавших без вести бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это может получить продолжение, несомненно. Более того, украинские власти расценивают своих солдат, своих военнослужащих как расходный материал, не считаясь с потерями, они бросают их практически в пекло. (...) Я думаю, что эти тенденции протеста будут только нарастать. Еще было более-менее терпимо, когда украинцы держали фронт, а сейчас фронт зашатался, посыпался. Конечно, недовольство народа будет нарастать», — сказал он.

Я думаю, население крайне недовольно, нарастает серьезная напряженность

Владимир Джабаровроссийский сенатор

16 октября родственники пропавших без вести под Покровском бойцов вышли на протесты на Майдан в Киеве. До этого люди массово писали в соцсетях, что не могут найти близких. Особенно много сообщений было о пропавших военных 152-й бригады.

После этого люди двинулись к зданию кабинета министров Украины. Они потребовали, чтобы к ним вышел представитель власти, которому они могут высказать свои претензии. Протестующие утверждают, что бойцы идут на позиции «с одним автоматом» против «страшной техники» России, «наших 28 против их 900», а также говорят, что иногда «пророссийские командиры» сдают позиции. Граждане отмечают, что руководство страны не реагирует на их жалобы.

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