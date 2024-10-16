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19:02, 16 октября 2024Моя страна

В российском поселке сразу трех собак спасли из опасного котлована

Фото: МЧС РФ

В Красноярском крае сразу трех собак спасли из опасного котлована. Об этом сообщает местный портал «ДЕЛА».

Пожарные достали из котлована в российском поселке Большая Мурта трех собак, которые просидели на льду несколько дней. Выбраться животные не могли из-за скользких стенок. Сотрудники МЧС рассказали, что упомянутый котлован был подготовлен по очистные сооружения. Собаки спустились вниз, однако выбраться им оказалось не под силу.

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«Старший пожарный МЧС России Сергей Кирнос с помощью спасательной веревки спустился на дно. Две собаки без опаски доверились спасателю, а вот самая молодая боялась подойти. Но и ее удалось благополучно поднять на поверхность», — отметили спасатели.

По информации издания, сейчас с собаками все хорошо. Всех троих на время пристроили у себя очевидцы.

Ранее в октябре в Кушнаренковском районе Башкирии спасли передвигавшегося на трех лапах детеныша косули. Животное отвезли на обследование.

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      Карина Черных
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