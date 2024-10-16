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01:53, 16 октября 2024Бывший СССР

Визит премьер-министра Украины в Швейцарию отменили по форс-мажорным причинам

МИД Швейцарии сообщил об отмене визита премьера Украины Шмыгаля
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Yulii Zozulia / Globallookpress.com

Официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию был отменен по форс-мажорным причинам. Об этом сообщает агентство Keystone-ATS со ссылкой на швейцарский МИД.

Поездка политика планировалась 16 октября, о ней внешнеполитическое ведомство объявило в понеделник, 14 октября. Причины ее отмены не уточняются.

Предполагалось, что Шмыгаль примет участие в международной конференции по вопросам разминирования Украины, организованной совместно Киевом и Берном. Она состоится в Лозанне 17-18 октября. Также планировалась совместная пресс-конференция с президентом Швейцарии Виолой Ахмерд.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Дарья Заривная заявила об отмене второго «саммита мира» по Украине в ноябре. Она предположила, что он пройдет позже. По ее словам, в настоящий момент проводятся тематические конференции по каждому пункту «формулы мира». Спустя несколько дней Зеленский вновь сообщил о намерении провести мероприятие в ноябре.

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      Марина Совина
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