Визит премьер-министра Украины в Швейцарию отменили по форс-мажорным причинам

МИД Швейцарии сообщил об отмене визита премьера Украины Шмыгаля

Официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию был отменен по форс-мажорным причинам. Об этом сообщает агентство Keystone-ATS со ссылкой на швейцарский МИД.

Поездка политика планировалась 16 октября, о ней внешнеполитическое ведомство объявило в понеделник, 14 октября. Причины ее отмены не уточняются.

Предполагалось, что Шмыгаль примет участие в международной конференции по вопросам разминирования Украины, организованной совместно Киевом и Берном. Она состоится в Лозанне 17-18 октября. Также планировалась совместная пресс-конференция с президентом Швейцарии Виолой Ахмерд.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Дарья Заривная заявила об отмене второго «саммита мира» по Украине в ноябре. Она предположила, что он пройдет позже. По ее словам, в настоящий момент проводятся тематические конференции по каждому пункту «формулы мира». Спустя несколько дней Зеленский вновь сообщил о намерении провести мероприятие в ноябре.

