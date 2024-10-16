Водружение флага среди разрушенных домов взятого Россией под контроль села Невское в Луганской народной республике попало на видео. Кадры показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.
На выложенных оборонным ведомством кадрах видно, что перешедший под российский контроль поселок почти полностью разрушен. Дом, над которым был поднят триколор, также получил серьезные повреждения — у здания уничтожена крыша.
Известно, что контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Запад». Из сообщения Минобороны следует, что в зоне ответственности группировки Вооруженные силы Украины лишь за минувшие сутки потеряли до 430 бойцов.
Также сегодня, 16 октября, сообщалось, что российские войска взяли под контроль село Красный Яр близ Покровска в Донецкой народной республике, города, имеющего стратегическое значение для ВСУ.