Водружение флага среди разрушенных домов взятого Россией под контроль села попало на видео

МО России показало кадры водружения флага во взятом под контроль Невском в ЛНР

Водружение флага среди разрушенных домов взятого Россией под контроль села Невское в Луганской народной республике попало на видео. Кадры показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

На выложенных оборонным ведомством кадрах видно, что перешедший под российский контроль поселок почти полностью разрушен. Дом, над которым был поднят триколор, также получил серьезные повреждения — у здания уничтожена крыша.

Известно, что контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Запад». Из сообщения Минобороны следует, что в зоне ответственности группировки Вооруженные силы Украины лишь за минувшие сутки потеряли до 430 бойцов.

Также сегодня, 16 октября, сообщалось, что российские войска взяли под контроль село Красный Яр близ Покровска в Донецкой народной республике, города, имеющего стратегическое значение для ВСУ.