Врач объяснила выживание дрейфовавшего в Охотском море мужчины

Врач Тен: дрейфовавший в море 67 дней Пичугин мог выжить благодаря провизии

Михаил Пичугин, который 67 дней дрейфовал в Охотском море, мог выжить благодаря строгому распределению провизии и доступу к рыбе, морской и дождевой воде. Об этом руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам врача, одной из ключевых стратегий выживания Пичугина могло стать строгое распределение имеющихся запасов провизии: в ожидании спасения мужчина старался растянуть употребление еды и воды как можно дольше. «Ограничение потребления пищи могло помочь снизить скорость обмена веществ, позволяя телу функционировать на минимуме», — объяснила она.

Кроме того, Пичугин мог иметь доступ к рыбе и морской воде, которую можно пить после правильной обработки: можно использовать подручные средства для фильтрации или сбора дождевой воды. Это спасло мужчину от обезвоживания.

Тен отметила, что не последнюю роль сыграл внутренний стержень Пичугина: спокойствие, надежда и мотивация способны дать человеку больше шансов выжить в длительной изоляции. «Важным фактором могло быть и физическое состояние Пичугина на момент начала дрейфа. Если он был относительно здоров, его организм мог лучше справляться с дефицитом пищи и воды. Также замедленный метаболизм из-за нехватки еды мог помочь ему экономить силы», — отметила она.

При этом эксперт признала, что подобный пример выживания — скорее единичный случай.

Ранее Пичугин рассказал о выживании. По его словам, у него просто не было выбора. Мужчина отметил, что чувствует себя нормально, его «чинят потихонечку».