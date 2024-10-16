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11:15, 16 октября 2024Россия

Дрейфовавший в открытом море 67 дней россиянин рассказал о выживании

Дрейфовавший 67 дней в море Пичугин: выживал, так как дома остались мать и дочь

Фото: Unsplash

46-летний Михаил Пичугин, который 67 дней дрейфовал в Охотском море, рассказал о выживании. Его слова приводит Telegram-канал «112».

«У меня просто выбора не было. У меня мама дома осталась, дочка осталась дома», — сказал Пичугин.

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Мужчина вспомнил, как собирал дождевую воду и грелся с помощью спального мешка. Как пояснил Пичугин, в спальнике была мокрая верблюжья шерсть — она никогда не была теплой из-за экстремальных условий, но под мешком можно было согреться, если лежать и немного двигаться.

Пичугин после спасения проходит лечение в магаданской областной больнице. Он чувствует себя хорошо и начинает есть твердую пищу. У мужчины есть подозрение на частичную атрофию мышц —  это можно восстановить в ходе реабилитации после выписки.

Ранее стало известно, что Пичугин смог полноценно заговорить только через несколько часов после спасения. Моряки рыболовецкого судна рассказали, что Михаил после спасения был сильно обезвожен. Ему давали воду ложками, чтобы не вызвать у организма отторжение.

Пичугин отправился в путешествие на Шантарские острова с братом и 15-летним племянником в начале августа. Они сбились с пути по дороге на Сахалин. Рыбаки спустя 67 дней нашли Пичугина на лодке, где также находились тела его родственников. Мужчине, предварительно, удалось выжить благодаря лишнему весу — за два месяца он похудел со 100 до 50 килограммов. После выздоровления Пичугин планирует вернуться к семье в Бурятию. При этом мужчине может грозить уголовное дело и до семи лет колонии. Это произойдет в случае, если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил свое судно должным образом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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