Ввод торговых площадей в Москве резко вырос

CORE.XP: ввод торговых площадей в Москве увеличился более чем вдвое

По итогам первых девяти месяцев 2024 года ввод в эксплуатацию новых торговых площадей в Москве увеличился более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2023-го и составил более 80 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании CORE.XP.

Речь идет о коммерческих площадях в составе шести столичных торговых центров (ТЦ), уточнили эксперты. Для сравнения, в январе-сентябре 2023-го показатель составлял 37,6 тысячи квадратных метров. Таким образом, за 12 месяцев суммарная площадь новых открытых площадок в московских ТЦ увеличилась более чем на 42,4 тысячи квадратных метров.

Согласно данным аналитиков, средняя площадь открытых в 2024 году торговых объектов в столице, пригодных для сдачи в аренду, в этом году составила 13,2 тысячи квадратных метров. При этом по итогам 12 месяцев в Москве могут открыть в общей сложности 185,1 тысячи квадратных метров новых торговых площадей. Результат 2024-го может превысить показатель 2023-го в пять раз, резюмировали эксперты.

Увеличение ввода торговых площадей в Москве происходит на фоне роста доли пустующих коммерческих помещений. При этом последний показатель растет не первый год. Так, в январе-ноябре 2022-го доля простаивающих площадей в крупнейших российских ТЦ выросла с 9 до 12 процентов. Что касается Москвы, то доля пустых помещений в столичных торговых центрах по итогам первой половины 2023-го достигла рекордных 14,5 процента. Эксперты связывают подобную динамику в первую очередь с уходом из России ряда западных брендов.