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14:47, 16 октября 2024Мир

Взорвавшийся бензовоз убил 94 человека в Нигере

CNN: при взрыве бензовоза в Нигере погибли 94 человека

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

При взрыве бензовоза в Нигере погибли по меньшей мере 94 человека. Об этом со ссылкой на местную полицию штата Джигава сообщает телеканал CNN.

По информации правоохранителей, машина попала в аварию, из-за чего произошли возгорание, а затем и взрыв. В инциденте пострадали люди, собравшиеся для покупки топлива.

12 октября в Грозном на проспекте Мохаммеда Али прогремел взрыв на АЗС. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал наказать виновных в случившимся. Он сообщил, что контролирует ситуацию.

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