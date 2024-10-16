Взорвавшийся бензовоз убил 94 человека в Нигере

CNN: при взрыве бензовоза в Нигере погибли 94 человека

При взрыве бензовоза в Нигере погибли по меньшей мере 94 человека. Об этом со ссылкой на местную полицию штата Джигава сообщает телеканал CNN.

По информации правоохранителей, машина попала в аварию, из-за чего произошли возгорание, а затем и взрыв. В инциденте пострадали люди, собравшиеся для покупки топлива.

12 октября в Грозном на проспекте Мохаммеда Али прогремел взрыв на АЗС. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал наказать виновных в случившимся. Он сообщил, что контролирует ситуацию.