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13:25, 16 октября 2024Из жизни

Якудза провинился перед боссом и обманул страховую в надежде компенсировать ущерб

В Японии мафиози провинился перед боссом, отрезал себе палец и обманул страховую

Фото: Rodrigo Reyes Marin / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В Японии мафиози отрезал себе палец в качестве извинений перед боссом и обманул страховую компанию, чтобы получить за это деньги. Об этом пишет Japan Times.

Полиция предполагает, что 58-летний Масахиро Ноути — высокопоставленный член преступной группировки «Ямагути-гуми» — отрезал себе палец в рамках ритуала юбицумэ. Эта практика представляет собой добровольное отрезание фаланги для демонстрации своей верности. Якудза предположительно прибегнул к нему 23 февраля 2023 года, поскольку провинился перед боссом.

В надежде компенсировать ущерб Ноути обратился в больницу и заявил, что получил травму на производстве. Страховая компания поверила мужчине и оплатила его лечение. Так ему удалось сэкономить 45 тысяч иен (29 тысяч рублей).

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Ноути попался на лжи лишь спустя более полутора лет. Его арестовали за использование чужой электронной карты для получения скидок на платных дорогах. В ходе выяснения этого дела полиции удалось раскрыть и медицинское мошенничество мафиози. Отмечается, что это первый арест, связанный с ритуалом юбицумэ и попыткой выручить за него деньги. Полицейские устанавливают, за какой проступок Ноути лишился пальца.

Ранее сообщалось, что полицейские в японском городе Асахикава арестовали члена якудзы за то, что он не убрал оставленные на улице экскременты собаки. Мужчина отрицает, что собака его босса, которую ему пришлось выгуливать, испражнялась в том месте и в то время.

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      Юлия Юткина
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