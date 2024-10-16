Якудза провинился перед боссом и обманул страховую в надежде компенсировать ущерб

В Японии мафиози провинился перед боссом, отрезал себе палец и обманул страховую

В Японии мафиози отрезал себе палец в качестве извинений перед боссом и обманул страховую компанию, чтобы получить за это деньги. Об этом пишет Japan Times.

Полиция предполагает, что 58-летний Масахиро Ноути — высокопоставленный член преступной группировки «Ямагути-гуми» — отрезал себе палец в рамках ритуала юбицумэ. Эта практика представляет собой добровольное отрезание фаланги для демонстрации своей верности. Якудза предположительно прибегнул к нему 23 февраля 2023 года, поскольку провинился перед боссом.

В надежде компенсировать ущерб Ноути обратился в больницу и заявил, что получил травму на производстве. Страховая компания поверила мужчине и оплатила его лечение. Так ему удалось сэкономить 45 тысяч иен (29 тысяч рублей).

Ноути попался на лжи лишь спустя более полутора лет. Его арестовали за использование чужой электронной карты для получения скидок на платных дорогах. В ходе выяснения этого дела полиции удалось раскрыть и медицинское мошенничество мафиози. Отмечается, что это первый арест, связанный с ритуалом юбицумэ и попыткой выручить за него деньги. Полицейские устанавливают, за какой проступок Ноути лишился пальца.

Ранее сообщалось, что полицейские в японском городе Асахикава арестовали члена якудзы за то, что он не убрал оставленные на улице экскременты собаки. Мужчина отрицает, что собака его босса, которую ему пришлось выгуливать, испражнялась в том месте и в то время.