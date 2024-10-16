Задержанному во Франции россиянину захотели дать до 30 лет тюрьмы

Задержанному во Франции гражданину РФ Грязнову грозит до 30 лет тюрьмы

Против российского гражданина Кирилла Грязнова, задержанного французскими правоохранителями, возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранными государствами для организации беспорядков внутри Франции, предполагающее наказание сроком до 30 лет тюремного заключения. Об этом со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа сообщает РИА Новости.

«Прокуратура Парижа 23 июля 2024 года возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции — преступлении, влекущем за собой наказание до 30 лет лишения свободы», — подчеркнули в инстанции.

Сотрудники прокуратуры также указали, что в доме Грязнова провели обыск, результаты которого позволяют предположить, что россиянин «имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр».

Грязнова задержали в Париже в июле 2024 года. В начале мая в аэропорту Софии он в состоянии алкогольного опьянения рассказывал разным людям о своих планах, показывая какое-то удостоверение. В Кремле тогда заявили, что не располагают информацией о задержании российского гражданина.