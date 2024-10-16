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11:17, 16 октября 2024Мир

Задержанному во Франции россиянину захотели дать до 30 лет тюрьмы

Задержанному во Франции гражданину РФ Грязнову грозит до 30 лет тюрьмы

Фото: Manon Cruz / Reuters

Против российского гражданина Кирилла Грязнова, задержанного французскими правоохранителями, возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранными государствами для организации беспорядков внутри Франции, предполагающее наказание сроком до 30 лет тюремного заключения. Об этом со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа сообщает РИА Новости.

«Прокуратура Парижа 23 июля 2024 года возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции — преступлении, влекущем за собой наказание до 30 лет лишения свободы», — подчеркнули в инстанции.

Сотрудники прокуратуры также указали, что в доме Грязнова провели обыск, результаты которого позволяют предположить, что россиянин «имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр».

Грязнова задержали в Париже в июле 2024 года. В начале мая в аэропорту Софии он в состоянии алкогольного опьянения рассказывал разным людям о своих планах, показывая какое-то удостоверение. В Кремле тогда заявили, что не располагают информацией о задержании российского гражданина.

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      Виктория Кондратьева
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