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21:22, 16 октября 2024Мир

Захарова высмеяла Зеленского

Захарова: за пять лет на Украине изменилось многое, кроме одного

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, какие изменения за пять лет произошли на Украине. В своем Telegram-канале она назвала единственную вещь, которая осталась неизменной.

Дипломат отметила, что с момента прихода Зеленского к власти страна оказалась разрушена и тысячи людей лишились жизни. Кроме того, по ее словам, за это время были «вынюханы горы кокаина». При этом неизменным осталось лишь одно — две лишние буквы в слове «победа».

Ранее Захарова назвала «кровавой пеной на губах нациста» «план победы» Зеленского. Она подчеркнула, что документ является очередной истерией по вопросу приглашения Украины в НАТО.

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      Марина Совина
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