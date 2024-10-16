Захарова: за пять лет на Украине изменилось многое, кроме одного

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, какие изменения за пять лет произошли на Украине. В своем Telegram-канале она назвала единственную вещь, которая осталась неизменной.

Дипломат отметила, что с момента прихода Зеленского к власти страна оказалась разрушена и тысячи людей лишились жизни. Кроме того, по ее словам, за это время были «вынюханы горы кокаина». При этом неизменным осталось лишь одно — две лишние буквы в слове «победа».

Ранее Захарова назвала «кровавой пеной на губах нациста» «план победы» Зеленского. Она подчеркнула, что документ является очередной истерией по вопросу приглашения Украины в НАТО.