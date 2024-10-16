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02:50, 16 октября 2024Бывший СССР

Жена Зеленского оценила рост числа инвалидов на Украине с начала конфликта

Зеленская: с начала конфликта на Украине стало на 300 тыс. инвалидов больше

Фото: Unsplash.com

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская оценила рост числа инвалидов в республике с начала полномасштабного конфликта в феврале 2022 года. Об этом она написала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она отметила, что за этот период в стране стало на 300 тысяч инвалидов больше, им требуется полноценная реабилитация.

Всего на Украине официально зафиксировано три миллиона человек с ограниченными возможностями здоровья, с учетом получивших этот статус после 24 февраля 2022 года.

Летом Зеленская сообщила, что с сентября в украинских школах вводятся «уроки счастья», являющиеся аналогом американского курса по социально-эмоциональному обучению Well-Being. По ее словам, курс будет развивать социальные навыки, «без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь».

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      Марина Совина
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