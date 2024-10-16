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08:00, 16 октября 2024Из жизни

Женщина нашла способ ничего не делать и получать от мужчин тысячи фунтов стерлингов

Фото: Queen Alexis / The Daily Star

Доминатрикс, использующая псевдоним Королева Алексис, рассказала, как стала практиковать финансовое доминирование. Об этом пишет Daily Star.

По словам Алексис, ей с детства казалось, что мужчины должны полностью обеспечивать женщин. Ее мать говорила: «Лучше плакать в "Мерседесе", чем на велосипеде». Однажды женщина наткнулась на видео о фут-фетишистах и решила попробовать на них заработать. В тот же день ей удалось выручить небольшую сумму на фотографиях своих ног.

Вскоре к Алексис обратился мужчина и спросил, может ли он отправить ей деньги просто так. «На секунду я подумала, что это мошенничество, но решила рискнуть и дала ему реквизиты. Через несколько минут на моем телефоне появилось уведомление о переводе денег... А затем еще одно, и еще одно», — рассказала Алексис. Тогда она и решила использовать мужчин: ничего не делать и получать от них тысячи фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей).

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За последние четыре года женщина получила от своих «финансовых рабов» не только деньги, но и дорогие подарки: автомобиль «Мерседес», сумки Louis Vuitton, дизайнерскую обувь и одежду. Ей регулярно оплачивают посещения салонов красоты, походы за продуктами и даже отпуска. Один мужчина и вовсе прислал ей 15 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей) меньше чем за два месяца. «Я заслуживаю этого! Я красивая и умная женщина», — заявила Алексис.

Ранее модель OnlyFans Минки Минна рассказала, что финансовое доминирование основано на доверии, поэтому она никогда не использует банковские счета подписчиков без их согласия. Кроме того, Минна всегда следит, чтобы те суммы, которые ей дают мужчины, вписывались в их бюджет.

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      Алиса Дмитриева
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