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11:39, 16 октября 2024Из жизни

Женщина стала бабушкой в 34 года и нашла бойфренда младше себя на 16 лет

35-летняя модель Рэйчел Макинтайр начала встречаться с ровесником дочери

Фото: Tim Foster / Unsplash

35-летняя Рэйчел Макинтайр из Великобритании вступила в романтические отношения с ровесником дочери. О знакомстве с бойфрендом младше нее на 16 лет она рассказала изданию Daily Mirror.

Женщина призналась, что стала матерью-одиночкой в 14 лет. Она никогда не жалела о сделанном выборе и всегда хорошо ладила со своей дочерью Бет. По словам Макинтайр, та почти повторила ее путь: родила в 18 лет без поддержки отца ребенка. Так Макинтайр и стала бабушкой в 34 года. «Это не значит, что я проведу остаток жизни в фартуке за приготовлением выпечки и вязанием», — отметила женщина. Она продолжила работать моделью, что позволяло ей возить семью на дорогостоящий отдых.

В одну из таких поездок в Турцию молодая бабушка и нашла себе 18-летнего бойфренда Сескана. Они познакомились в отеле, где юноша работал официантом. «Несмотря на мое первоначальное сопротивление, его настойчивый флирт покорил меня», — рассказала Макинтайр. Женщина подчеркнула, что Сескан не похож на тех, кому нужна от отношений только виза. «Он добрый, умный, нежный, забавный и прекрасный любовник. Он никогда не просил у меня денег и обычно сам расплачивается, когда мы куда-нибудь идем», — отметила Макинтайр.

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По словам женщины, они решили не заводить детей. Ей хватает заботы о внучке и младшей 11-летней дочери. В сентябре она даже брала ее за границу, чтобы увидеться с бойфрендом. В декабре она планирует провести отпуск с Сесканом в Таиланде.

Ранее сообщалось, что жениху и невесте из Ирландии с разницей в возрасте 21 год пришлось переехать в другой город из-за травли со стороны коллег. По их словам, они хотят доказать обществу, что такие пары, как они, абсолютно нормальны.

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      Юлия Юткина
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