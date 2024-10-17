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08:52, 17 октября 2024Спорт

Адвокат Мбаппе рассказала о способе доказать его невиновность

Адвокат Мбаппе Кану-Бернар: доказать невиновность футболиста помогут камеры

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Адвокат нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе Мари-Аликс Кану-Бернар рассказала, что может доказать невиновность известного футболиста, обвиненного в изнасиловании. Об этом она сообщила в интервью BFMTV, пишет газета Diario AS.

По словам правозащитницы, доказать невиновность ее клиента помогут камеры. Она отметила, что в отеле «установлены 10 000 камер». «Мы уже видели на примерах других спортсменов, что благодаря видеозаписям из коридоров отелей можно точно выяснить, что произошло или нет», — сказала Кану-Бернар.

15 октября стало известно, что Мбаппе заподозрили в изнасиловании в стокгольмском отеле Bank. Уточнялось, что в качестве улик с места происшествия изъяты элементы одежды. До этого, 10 октября, Мбаппе был замечен в ночном клубе в Стокгольме. В это время сборная Франции играла против Израиля в Лиге наций.

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      Марина Совина
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