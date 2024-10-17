Экс-главком ВСУ обвинил Запад в провалах украинской армии в 2023 году

Экс-главком ВСУ Залужный обвинил Запад в провалах украинской армии в 2023 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году не смогли добиться убедительных результатов на поле боя из-за нежелания союзников поставить Киеву больше вооружения. В провалах украинской армии Запад обвинил экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает РИА Новости.

«Запад, боясь то ли ядерной войны, то ли эскалации (...) не обеспечил Украину необходимым количеством оружия, поэтому в 2023 году мы не смогли достичь значимых успехов», — заявил Залужный.

Экс-главком добавил, что Украина оказалась затянута в долгосрочную войну, из которой у Киева нет выхода.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о мере, которая якобы позволит принудить Москву к переговорам. По словам украинского лидера, западные страны должны предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.