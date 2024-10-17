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18:26, 17 октября 2024Экономика

Эксперт посетовал на отсутствие инфраструктуры для электрокаров в России

Автоэксперт Трой: в России не развита инфраструктура для электрокаров

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России электрокары продаются в основном в крупных городах, где для их эксплуатации есть развитая инфраструктура. Об этом «Абзацу» рассказал автоэксперт, основатель Troytest Андрей Трой.

В Москве и Санкт-Петербурге есть сети платных и бесплатных заправок, а также предусмотрены льготы по парковке и налогу, рассказал эксперт. Кроме того, на электромобили распространяется госсубсидия, что делает их более доступными.

При этом Трой, заявил, что не знает, где можно зарядить электрокар, например, в Самаре. «Дилеры тоже не в курсе. Хоть удлинитель из окна вывешивай — твои проблемы», — поделился он.

Согласно данным «Автостата», продажи новых электромобилей в России резко снизились в сентябре год к году — на 28 процентов, до 1,27 тысячи штук. Недостаток инфраструктуры — одна из причин низких продаж, считают эксперты. Среди других они назвали ужесточение требований к ввозу и высокие цены.

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      Мария Черкасова
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